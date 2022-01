Salzburg muss mehrere Wochen auf Seiwald verzichten

Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg muss "etliche Wochen" auf seinen Mittelfeld-Jungstar Nicolas Seiwald verzichten. Das gaben die "Bullen" am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Beim 20-jährigen ÖFB-Teamspieler seien im Lauf der Leistungstests zum Trainingsstart Schmerzen im linken Knie akut geworden, die sich schließlich als Meniskusverletzung entpuppt hätten, hieß es. Seiwald musste deshalb am Dienstag operiert werden.