Salzburg nach 3:0 vor Play-off-Einzug in CL-Quali .

Fußball-Meister Red Bull Salzburg darf mit dem Play-off in der Qualifikation zur Champions League planen. Die "Bullen" besiegten am Mittwoch im Drittrunden-Hinspiel Mazedoniens Meister Shkendija Tetovo zu Hause klar 3:0 (2:0). Damit sollte der Aufstieg in die entscheidende Runde - wo Roter Stern Belgrad oder Spartak Trnava (Hinspiel 1:1) warten würde - am Dienstag in Skopje nur Formsache sein.