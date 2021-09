Salzburg siegte vor Sevilla-Trip auch im Sparmodus .

Matthias Jaissle hatte auch am Innsbrucker Tivoli am Ende leicht lachen. Das 3:1 gegen eine lange unangenehme WSG Tirol war der zehnte Sieg im zehnten Pflichtspiel dieser Saison für den 33-jährigen Chefcoach von Red Bull Salzburg. Der Deutsche darf somit eine Bilanz vorweisen, die noch kein anderer Trainer der "Roten Bullen" vor ihm erreicht hat. Eines wusste Jaissle aber auch: Am Dienstagabend muss auf der großen internationalen Bühne eine Steigerung her.