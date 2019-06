Salzburg startete mit Rumpftruppe - Schlager vor Abgang .

Mit einer Rumpftruppe und der Aussicht auf den nächsten millionenschweren Abgang ist Fußball-Meister Salzburg als letzter Bundesligist in die Vorbereitung gestartet. Neo-Cheftrainer Jesse Marsch konnte am Montagnachmittag im Trainingszentrum Taxham nur 15 Spieler begrüßen. Zahlreiche Teamspieler waren noch auf Urlaub. Xaver Schlager soll sich indes bereits in Wolfsburg aufhalten.