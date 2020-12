Sandhausen suspendiert Goalie Fraisl nach Kabineneklat .

Der deutsche Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Tormann Martin Fraisl am Montag mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der gebürtige Wiener soll in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Partie gegen Holstein Kiel (0:2) am Sonntag in der Kabine unangenehm aufgefallen sein. "Es ist eine disziplinarische Maßnahme. Die Grenzen des Respekts wurden leider überschritten. Fakt ist, dass Martin nicht mehr für den SV Sandhausen spielen wird", erklärt SVS-Präsident Jürgen Machmeier.