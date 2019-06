Schlager, der noch am Donnerstagabend mit Österreichs U21-Auswahl bei der EM in Italien auf Dänemark trifft, soll nach dem Turnier einen langjährigen Vertrag unterschreiben. Dafür werde der VfL die Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro aktivieren, heißt es. Der Niederösterreicher wurde zuvor mit den Ligakonkurrenten RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach, dem neuen Club von Ex-"Bullen"-Coach Marco Rose und Salzburgs bisherigem Außenverteidiger Stefan Lainer, in Verbindung gebracht.

Nach Rose, Lainer, den Stürmern Munas Dabbur (FC Sevilla) und Fredrik Gulbrandsen (noch offen) sowie Offensivakteur Hannes Wolf (Leipzig) wäre Schlager bereits der sechste namhafte Abgang beim heimischen Ligakrösus. Der Salzburg-Vertrag von Schlager, der auch schon acht A-Länderspiele (1 Tor) absolviert hat, ist aktuell bis 2021 anberaumt.