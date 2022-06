Fußball Serie-A-Absteiger Genoa holt ÖFB-Teamspieler Ilsanker

AN APA / NÖN.at

Stefan Ilsanker wechselt ins Land des Europameisters Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D er Wechsel von Österreichs Teamspieler Stefan Ilsanker zum italienischen Fußballclub Genoa CFC ist unter Dach und Fach. Nach Angaben von Ilsankers Sportmanagement vom Donnerstag unterschrieb der 33-Jährige einen Zweijahresvertrag bei den Liguriern, die gerade in die Serie B abgestiegen sind. "Der Club will den sofortigen Wiederaufstieg und ich möchte helfen, dass dieser Traditionsverein wieder erfolgreichen Fußball in der Serie A spielt", erklärte der Mittelfeldspieler.