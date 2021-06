Argentinien trennte sich von Kolumbien mit einem 2:2. Lionel Messi und Co. lagen nach Toren von Cristian Romero und Leandro Paredes im kolumbianischen Barranquilla bereits nach acht Minuten 2:0 vorne. Kolumbien verkürzte zu Beginn der zweiten Halbzeit per Foulelfer durch Luis Muriel auf 1:2 und kam in der Nachspielzeit durch ein Kopfballtor von Miguel Borja noch zum Ausgleich. In der Tabelle fehlen den zweitplatzierten Argentiniern nun schon sechs Punkte auf Spitzenreiter Brasilien.

Trotz der Corona-Pandemie verfolgten rund 10.000 Zuschauer in Barranquilla die Partie. Angesichts der seit April andauernden Protestwelle gegen die Regierung waren rund um das Stadion etwa 2.500 Polizisten im Einsatz. Wegen der Proteste war Kolumbien zuletzt als Ausrichter der Copa America abgesprungen. Daraufhin verlegten die Organisatoren das Turnier in den Corona-Brennpunkt Brasilien, was zu breiter Kritik führte.

In der brasilianischen Nationalmannschaft ist offenbar eine Debatte um die Teilnahme an der traditionsreichen Kontinental-Meisterschaft im eigenen Land entbrannt. Ob die Copa America deshalb wie geplant am Sonntag beginnt, ist alles andere als sicher. Brasiliens Oberster Gerichtshof kündigte für Donnerstag eine außerordentliche Sitzung an, um über die Austragung des Turniers zu entscheiden.