Siege für Bayern, BVB, Leipzig, nächste Pleite für Wolfsburg

In München hatten die Gastgeber mit den Hoffenheimern keine Probleme und siegten dank Treffer von Serge Gnabry (16.), Robert Lewandowski (30.), Eric Maxim Choupo-Moting (82.) und Kingsley Coman (87.), ohne groß zu glänzen. Beim Titelverteidiger fehlte der an Corona erkrankte Trainer Julian Nagelsmann, dafür durfte Marcel Sabitzer bis zur 76. Minute dabei sein. Bei der TSG spielten Florian Grillitsch und Stefan Posch durch, Christoph Baumgartner stand wegen eines positiven Corona-Tests nicht zur Verfügung.

Weiterhin einen Punkt hinter den Bayern liegt Dortmund nach einem ungefährdeten Erfolg in Bielefeld. In Abwesenheit des verletzten Topstars Erling Haaland trafen Emre Can (31./Elfmeter), Mats Hummels (45.) und Jude Bellingham (72.) für die Mannschaft von Marco Rose. Manuel Prietl, Alessandro Schöpf (spielten beide durch) und Patrick Wimmer (ab 64.) konnten die vierte Saisonniederlage der noch immer sieglosen Bielefelder nicht verhindern. Das Ehrentor der Arminia entsprang einem Strafstoß, den Wimmer gegen Hummels herausgeholt hatte - Fabian Klos verwandelte (87.).

Zumindest vorübergehend schob sich der SC Freiburg auf Rang drei. Die drei Zähler hinter Platz eins liegenden Breisgauer gewannen in Wolfsburg 2:0. Philipp Lienhart brachte die Gäste nach einer Freistoßflanke aus kurzer Distanz in Führung und erzielte damit in seinem insgesamt 100. Match für Freiburg sein zweites Tor in dieser Spielzeit (27.). Das Tor wurde zunächst fälschlicherweise wegen Abseits aberkannt, dann aber nach VAR-Intervention doch gegeben. Den Endstand besorgte Lucas Höler (68.).

Der mit vier Liga-Siegen in die Saison gestartete VfL, der sich zuletzt auch in der Champions League Red Bull Salzburg beugen musste, hat nun von den neun Bewerbspartien seit dem Kreuzbandriss von Xaver Schlager fünf verloren und dreimal unentschieden gespielt. Der einzige Sieg glückte gegen das abgeschlagene Schlusslicht Fürth.

Die Franken gingen in Leipzig überraschend durch einen Elfmeter von Branimir Hrgota (45.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Sachsen aber auf und gingen durch Treffer von Yussuf Poulsen (46.), Emil Forsberg (53./Elfmeter), Dominik Szoboszlai (65.) und Hugo Novoa (88.) mit drei Punkten vom Platz. Bei RB fehlte Konrad Laimer aufgrund von Muskelproblemen.