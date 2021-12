Siege für Inter Mailand und AC Milan - Napoli patzt

Der sieben Zähler hinter Inter liegende Dritte Napoli kassierte gegen Spezia eine überraschende 0:1-Heimniederlage und hat damit drei seiner jüngsten vier Liga-Partien verloren. Marko Arnautovic feierte mit Bologna einen 3:0-Auswärtssieg gegen Sassuolo. Der ÖFB-Teamspieler wurde in der 72. Minute ausgetauscht, sein Club verbesserte sich auf Platz zehn. Die Serie A wird am 6. Jänner unter anderem mit den Duellen Bologna - Inter, Juventus - Napoli und Milan - AS Roma fortgesetzt.