Fußball Sitzung zur Kür von ÖFB-Interimschef in Graz gestartet

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Gartner in Graz vor seiner möglichen Kür zum ÖFB-Interimschef Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

D as Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) hat sich am Freitagnachmittag in Graz zurückgezogen, um die Weichen für die kommenden Monate zu stellen. Der größte Sport-Fachverband des Landes sucht einen interimistischen Nachfolger für den am Dienstag zurückgetretenen Präsidenten Gerhard Milletich. Die größten Chancen aus dem Kreis der vier infrage kommenden Vizepräsidenten schien vor Sitzungsbeginn Niederösterreichs Landeschef Johann Gartner zu haben.