Bereits in der 8. Minute brachte Alexandre Lacazette die "Gunners" gegen den Aufsteiger in Führung. Vier Minuten nach der Pause sorgten zwei Arsenal-Neuzugänge für das 2:0: Einen Corner des von Chelsea zu Arsenal gewechselten Willian köpfelte Innenverteidiger Gabriel in Tor. Den Schluss- und Höhepunkt für die Gäste setzte Captain Pierre-Emerick Aubameyang. In der 57. Minute drehte der 31-jährige Gabuner den Ball aus 14 Metern sehenswert ins Tor.