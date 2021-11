Spannung vor WM-Play-off-Auslosung - Foda ohne Wunschgegner

Die ÖFB-Auswahl könnte am Freitag (17.00 Uhr/live ORF 1) in Zürich Kontrahenten zugeschanzt bekommen, die sich durchaus in Reichweite befinden. Allerdings drohen auch Duelle mit Kalibern wie Italien oder Portugal. Zwei Spiele müssen Ende März 2022 gewonnen werden, um das Ticket für die Endrunde in Katar zu lösen.

Insgesamt zwölf Teams werden in drei Pfade gelost, deren Sieger haben ihren Platz beim Wüstenturnier fix. David Alaba und Co. sind aufgrund des im Vorjahr geschafften Nations-League-Gruppensieges im Play-off dabei und bestreiten ihre Auftaktpartie auswärts. Sollte es in diesem Match eine Niederlage setzen, ist der Traum von der ersten WM-Teilnahme seit 1998 schon wieder ausgeträumt. In diesem Fall würde drei oder vier Tage später ein Testspiel wohl gegen einen anderen Play-off-Verlierer über die Bühne gehen.

Im Falle eines Sieges im Semifinale gäbe es ein großes Finale - ob daheim oder in der Fremde, wird ebenfalls bereits am Freitag festgelegt. "Es wäre schön, wenn wir im zweiten Spiel ein Heimspiel zugelost bekommen", sagte ÖFB-Teamchef Franco Foda.

Davor muss aber ein Auswärtssieg gelandet werden. Mögliche Gegner sind Europameister Italien, Portugal mit Cristiano Ronaldo sowie Russland, Schottland, Schweden und Wales. "Wir haben in dem Sinn keine Wunschgegner, auf diesem Niveau sind alle Teams eine große Herausforderung. Jedes Spiel hat seinen Reiz, es sind Finalspiele, in denen es für die Mannschaften um alles geht. Jeder will zur WM fahren", meinte Foda. Einen Wunsch gab der Deutsche dann aber doch ab: "Eine kurze Anreise wäre sicher kein Nachteil."

Mit allen möglichen Kontrahenten hat das Nationalteam erst in jüngerer Vergangenheit Bekanntschaft gemacht. Schottland war Gegner in der abgelaufenen WM-Qualifikation (2:2 auswärts, 0:1 heim), gegen den späteren Europameister Italien kam trotz starker Leistung im EURO-Achtelfinale mit 1:2 nach Verlängerung das Out.

Gegen Schweden (1:1 heim, 4:1 auswärts) und Russland (1:0 heim, 1:0 auswärts) setzte man sich im Rahmen der Qualifikation für die EM 2016 durch, 2018 gab es unter Foda gegen diese Nationen auch Testspiel-Heimsiege. Bei der EURO 2016 ergatterten die Österreicher in der Gruppenphase mit viel Glück ein 0:0 gegen den späteren Champion Portugal. In den Monaten danach gab man in der Quali für die WM 2018 gegen Wales kein gutes Bild ab (2:2 heim, 0:1 auswärts).