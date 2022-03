Abramowitsch verkauft Chelsea - Erlös an Kriegsopfer geplant

Der russische Milliardär Roman Abramowitsch will den englischen Fußball-Spitzenclub Chelsea verkaufen. Der Erlös solle über eine Stiftung den Opfern des Ukraine-Kriegs zugutekommen, teilte der 55-Jährige am Mittwoch in einer Erklärung auf der Chelsea-Website mit. Abramowitsch steht in Großbritannien wegen seiner angeblichen Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin seit Wochen in den Schlagzeilen. Immer wieder forderten Abgeordnete, ihn auf die Sanktionsliste zu setzen.

