Fußball Stürmerstar Mbappé wird neuer Kapitän von Frankreichs Team

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Stürmer übernimmt vom Torhüter die Führungsrolle Foto: APA/dpa

S uperstar Kylian Mbappé führt künftig die französische Fußball-Nationalmannschaft als Kapitän an. Teamchef Didier Deschamps bestimmte den 24-jährigen Offensivspieler von Paris St. Germain zum Nachfolger von Hugo Lloris, wie der französische Verband am Dienstag mitteilte. Der Tormann war nach dem gegen Argentinien verlorenen WM-Finale aus der "Équipe tricolore" zurückgetreten. Die Franzosen starten am Freitag in Paris gegen die Niederlande in die EM-Qualifikation.