S turm Graz hat am Mittwoch in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga die Vizemeisterschaft fixiert. Durch einen 2:1-Heimsieg über Champion Red Bull Salzburg sind die Steirer drei Runden vor Schluss nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen, weil der Dritte Rapid gegen Austria Klagenfurt nur ein 2:2 holte. Der Vierte Austria und der Fünfte WAC liegen nach einem 1:1 im direkten Duell in Wolfsburg jeweils zwei Punkte hinter den Hütteldorfern.