Fußball/Südamerika Peru darf auf zweite WM-Teilnahme in Folge hoffen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Es geht im Play-off weiter für Peru Foto: APA/dpa

Am letzten Spieltag der Qualifikation in Südamerika hat sich die peruanische Nationalmannschaft die Hoffnung auf eine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in diesem Jahr bewahrt.