Fußball Super League startet mit Ex-RTL-Chef an Spitze neuen Anlauf

Ex-RTL-Chef Reichart soll die Wogen glätten Foto: APA/dpa/Reuters

M it dem früheren RTL-Deutschland-Chef Bernd Reichart an der Spitze einer Sportagentur nehmen Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin einen neuen Anlauf für die Einführung einer Super League im europäischen Fußball. Ziel sei es, "die Entwicklung eines nachhaltigen Sportmodells für europäische Clubwettbewerbe auf den Weg zu bringen, das die langfristigen Interessen der Fans und ganzen Fußballgemeinschaft reflektiert", hieß es in einer Mitteilung von Mittwoch.