Suttner-Rückkehr zur Austria offenbar fixiert .

Die Wiener Austria hat die Rückkehr von Markus Suttner offenbar unter Dach und Fach gebracht. In einem Video-Beitrag des Fußball-Bundesligisten vom Mittwoch ist der 20-fache Teamspieler im Auto zu sehen, wie er bei der Generali Arena Halt macht. Der Beitrag endet mit der Botschaft: "Wieder z'Haus". Mehr Details will die Austria am Donnerstag bekannt geben.