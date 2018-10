Dänemark gegen Österreich wohl ohne Eriksen .

Dänemarks Fußball-Nationalmannschaft wird im Testspiel am 16. Oktober in Herning gegen Österreich wohl ohne Topstar Christian Eriksen antreten. Der Tottenham-Mittelfeldspieler laboriert derzeit an einer Bauchmuskelverletzung und scheint deshalb nicht im Kader des WM-Achtelfinalisten auf.