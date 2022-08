Tottenham durch Kane-Rekordtreffer 1:0-Sieger gegen Wolves

Werbung

Die in der ersten Hälfte unterlegenen Londoner gewannen am Samstagnachmittag in der dritten Runde gegen die Wolverhampton Wanderers daheim 1:0, den Treffer erzielte Harry Kane in der 64. Minute. Es war sein 185. Treffer für Tottenham, kein anderer Spieler hat in der Premier League für einen Verein so oft getroffen. Tottenham übernahm damit vorübergehend die Tabellenführung.

Indes hat Jamie Vardy vor dem Leicesters Heimspiel gegen Ralph Hasenhüttls Southampton seinen Vertrag bis Juni 2024 verlängert. Der Stürmer war 2012 zum Meister von 2016 gekommen, erzielte in 387 Spielen 164 Tore. Vardy war zuletzt für einen Transfer zu Manchester United im Gespräch.