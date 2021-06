Trainer Stöger wechselt zu Ferencvaros Budapest .

Peter Stöger setzt seine Trainerkarriere bei Ferencvaros Budapest fort. Der ungarische Fußball-Meister gab die Verpflichtung des 55-jährigen Wieners am Samstag bekannt. Der bisherige Sportchef und Trainer der Wiener Austria folgt bei Ferencvaros dem ukrainischen Ex-Internationalen Sergej Rebrow nach, der den Traditionsclub zu drei Meistertiteln in Serie und im Vorjahr in die Gruppenphase der Champions League geführt hatte.