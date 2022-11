Fußball Trimmel-Club Union Berlin geht in Leverkusen 0:5 unter

Trimmel und Co. erlebten einen rabenschwarzen Tag Foto: APA/AFP

D er 1. FC Union Berlin hat die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga nach fast zwei Monaten und einer deftigen Klatsche verloren. ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel und Co. mussten sich bei Bayer Leverkusen nach einer Nullnummer zur Pause noch mit 0:5 geschlagen geben. Die Berliner liegen damit nach 13 Partien zwei Punkte hinter Bayern München. Der Titelverteidiger hatte bereits am Samstag mit "Joker" Marcel Sabitzer bei Hertha BSC mit 3:2 gewonnen.