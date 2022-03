Triumphaler 4:0-Sieg von Barca im "Clasico" bei Real Madrid

Mit einem triumphalen 4:0-(2:0)-Sieg bei Real Madrid hat der FC Barcelona seine aktuelle Topform in der spanischen Fußball-Meisterschaft unter Beweis gestellt. Real mit dem an diesem Abend indisponierten ÖFB-Star David Alaba war am Sonntag zuhause ohne Chance, führt die Tabelle aber weiterhin mit 66 Punkten vor dem FC Sevilla (57) an, der vor der Real-Pleite gegen Real Sociedad daheim nur 0:0 gespielt hatte. Barca ist Dritter, punktgleich mit Atletico Madrid (je 54).

