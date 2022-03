Trotz Corona-Misere: Bayern-Frauen sehen Chancen in Paris

Werbung

"Es ist eine Katastrophe, dass natürlich grad in den entscheidenden Wochen das Virus uns so heimsucht", sagte Bayern-Trainer Jens Scheuer. "Wir werden aber eine Mannschaft auf den Platz bringen, die in Paris gewinnen kann." Im Prinzenpark wollen die Bayern-Frauen erneut in das Halbfinale der Königsklasse einziehen. Im vergangenen Jahr war in der Vorschlussrunde gegen Chelsea Schluss. Bei einem Weiterkommen würde der Sieger aus der Partie Olympique Lyon gegen Juventus Turin (Hinspiel 1:2) warten.

Arsenal mit Torfrau Manuela Zinsberger und Defensivspielerin Laura Wienroither ist im Viertelfinale am Donnerstag in Wolfsburg im Einsatz. Das Hinspiel in London endete mit einem 1:1.