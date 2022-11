Fußball Verletzter Senegal-Star Mane verpasst WM in Katar

WM-Aus für den Bayern-Stürmer Foto: APA/sda/Reuters/dpa

A frika-Cup-Sieger Senegal muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf seinen Superstar Sadio Mane verzichten. Der Stürmer des FC Bayern München laboriert an einer Verletzung am rechten Wadenbein und fällt für das Turnier aus, wie der senegalesische Verband am Donnerstag bekannt gab. Eine MRT-Untersuchung habe gezeigt, dass sich der Ex-Salzburger Mane nicht so schnell von der Verletzung erhole wie man sich das erhofft habe, sagte Teamarzt Manuel Afonso via Twitter.