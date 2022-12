Fußball Vialli nimmt wegen Krebsbehandlung Auszeit im Nationalteam

AN APA / NÖN.at

Italiens Team muss vorerst ohne Delegationsleiter Vialli auskommen Foto: APA/dpa

W egen einer Krebsbehandlung wird Gianluca Vialli seine Aufgaben bei der italienischen Fußball-Nationalmannschaft vorerst ruhen lassen. Das kündigte der Ex-Profi am Mittwoch in einer Verbandsmitteilung an. Der frühere Stürmer war bei den "Azzurri" seit 2019 Delegationsleiter der A-Auswahl und damit auch Assistent von Teamchef Roberto Mancini. Die beiden ehemaligen Teamkollegen, die Italien 2021 zum Europameistertitel führten, sind eng befreundet.