Fußball Vor Bundesliga-Start - alle tippen auf Meister Salzburg

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Jaissle und Salzburg wieder die großen Gejagten Foto: APA/KRUGFOTO

F ür die Trainer der österreichischen Fußball-Bundesligisten bestehen wenig bis keine Zweifel, wer die am Freitag beginnende Saison als Meister abschließen wird. Titelverteidiger Red Bull Salzburg wurde in der APA-Umfrage von den Betreuern wieder einmal als haushoher Favorit genannt, als größter Herausforderer gilt Vize-Champion Sturm Graz. Einen heißen Tipp, wer diesmal in die Rolle des Überraschungsteams schlüpfen könnte, haben die Coaches nicht.