Kraetschmer war für die Favoritner seit 1. November 1997 in verschiedensten Funktionen, zuletzt jahrelang als prägende Figur tätig. Er stand spätestens seit Ausbleiben der Lizenz in erster Instanz in diesem Frühjahr stark unter Druck.

Die Austria häufte in den vergangenen Jahren auch bedingt durch den Stadionausbau Verbindlichkeiten in der Höhe von 78 Millionen Euro an. Der Club hatte seinen Vorstand zuletzt bereits mit Gerhard Krisch erweitert, der nun Kraetschmers Aufgaben auch offiziell übernimmt.