WAC erkämpfte in Europa League gegen AS Roma ein 1:1 .

Für den WAC läuft es in der Fußball-Europa-League weiter nach Wunsch. Die Kärntner erkämpften am Donnerstagabend in der Grazer Merkur Arena nach 0:1-Rückstand ein 1:1 gegen den italienischen Topclub AS Roma und sind nach dem Auftakt-4:0 bei Borussia Mönchengladbach weiter unbesiegt. Da auch die Roma in der ersten Partie 4:0 gewonnen hatte, liegt sie weiter mit dem WAC an der Spitze gleichauf.