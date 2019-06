WAC trägt Europa-League-Heimspiele in Graz aus .

Der Wolfsberger AC wird seine Heimspiele in der Fußball-Europa-League in der Grazer Merkur Arena ausrichten. Das gab Präsident Dietmar Riegler am Dienstag auf der Webseite des Clubs bekannt. Das näher gelegene Wörthersee-Stadion in Klagenfurt steht wegen einer "Kunstintervention" nicht zur Verfügung. Wie Riegler in einem Offenen Brief schrieb, blieben Gespräche mit den Verantwortlichen fruchtlos.