WAC und Admira in zweiter ÖFB-Cup-Runde

Für den WAC trafen Tai Baribo per Doppelpack (14., 49./Elfmeter), Konstantin Kerschbaumer (66.) und Lukas Buchegger (11.) via Eigentor, für Kuchl hatte Mario Lürzer (33.) den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielt. Die Admira ging bei ebenfalls sommerlichen Verhältnissen in Niederösterreich durch ein Eigentor von Richard Scharner (15.) und Filip Ristanic (26.) komfortabel in Führung. In der zweiten Hälfte wurde Andrej Stevanovic (59., 91.) zum Matchwinner.

Regionalligist Austria Salzburg siegte unterdessen beim SV Telfs mit 4:2 (0:0). Die Partie wurde aus Sicherheitsgründen als Geisterspiel ausgetragen. Mehrere Salzburg-Fans nahmen trotzdem die Reise nach Tirol auf sich und unterstützten ihre Mannschaft aus einem umliegenden Wald, wie Instagram-Bilder auf der Club-Seite zeigten.