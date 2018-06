Argentinien gegen Nigeria unter Siegzwang .

Auf Argentinien wartet bei der Fußball-WM am Dienstag (20.00 Uhr/live ORF eins) in St. Petersburg ein Schicksalsspiel. Der zweifache Champion und aktuelle Vizeweltmeister benötigt zum Abschluss in Gruppe D gegen Nigeria unbedingt einen Sieg für den Aufstieg ins Achtelfinale und muss gleichzeitig hoffen, dass Island gegen die bereits fix aufgestiegenen Kroaten nicht zumindest genauso hoch gewinnt.