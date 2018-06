Frankreich im Viertelfinale - 4:3 gegen Argentinien .

Der erste Viertelfinalist der Fußball-WM in Russland heißt Frankreich. Der Champion von 1998 besiegte Argentinien am Samstag in Kasan mit 4:3 (1:1) und trifft nun in der Runde der letzten acht am Freitag (16.00 Uhr) in Nischni Nowgorod auf den Sieger des Duells zwischen Uruguay und Portugal. Diese Partie wird am (heutigen) Samstagabend um 20.00 Uhr angepfiffen.