Frankreichs Elan trifft auf Uruguays Beton .

20 Jahre nach dem umjubelten Titel bei der Heim-WM plant Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft wieder Großes. Uruguay wurde vor dem ersten Viertelfinal-Duell des Turniers in Russland zwar als harter Gegner eingeordnet, die Abwehrstärke der Südamerikaner soll am Freitag (16.00 Uhr) in Nischni Nowgorod aber mit Tempofußball überwunden werden.