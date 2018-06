Peru "aufgezuckert" ins Auftaktmatch gegen Dänemark .

Das peruanische Fußball-Nationalteam hat sich vor ihrem seinem WM-Spiel nach fast 36 Jahren extrem motiviert gezeigt. Am Samstag (18.00 Uhr) treffen die "Inkas" in Saransk auf Dänemark. Wer für Peru spielen wird, "wird sein Leben für die peruanische Auswahl geben", sagte Stürmer Edison Flores. Dänemark will indes zeigen, dass die Skandinavier nicht nur von Christian Eriksen abhängig sind.