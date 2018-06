Uruguays "goldene Generation" will Geschichte schreiben .

Pragmatisch, schwer zu schlagen, angeführt von ikonischen Stürmern und trainiert von alten Haudegen - vor ihrem Achtelfinalduell am Samstag (20.00 Uhr/live ORF eins) in Sotschi vereint Europameister Portugal und Uruguay wohl mehr als sie trennt. Einen echten Favoriten gibt es ebenso wenig wie große Hoffnung auf ein Torfestival. Uruguays "goldene Generation" will jedenfalls "Geschichte schreiben".