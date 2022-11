Fußball/Wirtschaft Positives Eigenkapital von Rapid auf Rekordhöhe

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Satter Gewinn und Rekord-Reinvermögen in Wien-Hütteldorf Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

D er SK Rapid hat im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von rund 49,63 Millionen Euro erwirtschaftet und damit wieder das Niveau vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie erreicht. Das geht aus dem Geschäftsbericht hervor, den der Fußball-Bundesligist am Mittwoch veröffentlichte. Demnach betrug der Gewinn 5,76 Millionen, während das positive Eigenkapital auf den Rekordwert von 21,36 Millionen geschraubt wurde. In der Transferbilanz steht ein Plus von 2,77 Millionen.