Fußball WM 2026 soll mit 104 Partien gespielt werden

FIFA-Präsident Gianni Infantino/Archivbild Foto: APA/dpa

B ei der Fußball-WM 2026 sollen einem Bericht der "New York Times" zufolge 104 Partien und damit 40 mehr als bei bisherigen Weltmeisterschaften gespielt werden. Das Council des Weltverbands (FIFA) werde während einer Sitzung in Kigali (ab 13.30 Uhr MEZ) noch am Dienstag eine entsprechende Formatänderung für die Vorrunde beschließen, schrieb die Zeitung in einem Online-Bericht. Die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgerichtet.