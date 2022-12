Werbung

"Wenn man sich das ganze Turnier anschaut, wie er vorausgegangen ist, mit seinem Spiel die Mannschaft mitgerissen hat. Er hat in den letzten ein, zwei Jahren was abbekommen, nicht nur Positives. Dann so ein Turnier zu spielen, das ist schon was Unfassbares", meinte der Real-Madrid-Innenverteidiger.