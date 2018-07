"Das ist eine Zuwiderhandlung", sagte Sorokin der russischen Zeitung "Sports-Express". Die Finalflitzer, wegen denen das Endspiel am Sonntag im Moskauer Luschniki-Stadion in der Schlussphase unterbrochen werden hatte müssen, sind am Montag zu 15 Tagen Haft verurteilt worden. Die Aktion war der einzige bedeutende Zwischenfall während der Endrunde in Russland, für deren Organisation das Veranstalterland von vielen Seiten gelobt wurde.