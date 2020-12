WM-Quali: Österreich gegen Dänemark, Schottland, Israel .

Österreich trifft in der Gruppe F der Fußball-WM-Qualifikation auf Ex-Europameister Dänemark (1992), Schottland, Israel, die Färöer und die Republik Moldau. Das ergab die Auslosung am Montagabend in Zürich.