Der Stürmerstar von Paris Saint-Germain hatte die Vorwürfe der Brasilianerin in einem Instagram-Video zurückgewiesen. Zu seiner Entlastung zeigte der 27-Jährige eine lange Abfolge von Whatsapp-Nachrichten, die er mit der Frau ausgetauscht hatte, darunter auch intime Fotos. Die Verbreitung solcher Fotos ohne Einwilligung ist in Brasilien eine Straftat und kann mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.

Neymar, der sich am Mittwoch bei einem Freundschaftsspiel Brasiliens gegen Katar eine Fußverletzung zugezogen hatte, ging auf Krücken oder saß im Rollstuhl. Die Befragung dauerte rund eine Stunde. Anschließend bedankte Neymar sich für Unterstützungsbekundungen. Fragen wartender Journalisten beantwortete er nicht. Seine Anwältin sagte aber: "Wir sind vollkommen überzeugt, dass wir die Unschuld meines Mandanten beweisen werden."

Die junge Frau wirft Neymar vor, sie Mitte Mai in Paris in betrunkenem Zustand und "mit Anwendung von Gewalt" zum Sex gezwungen zu haben. Ihre Vorwürfe bekräftigte sie in einem am Mittwoch ausgestrahlten Fernsehinterview. Neymar weist die Vorwürfe zurück. Sein Sponsor Nike äußerte sich am Donnerstag in einem Statement, "sehr besorgt" über die Anschuldigungen zu sein. Brasiliens Teamchef Tite erklärte Montag, in der Angelegenheit kein Urteil fällen zu wollen.

Auch das angebliche Opfer ist am Freitag von der Polizei vernommen worden. Die Frau machte auf einem Posten in Sao Paulo ihre Aussage, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Sie wirft Neymar vor, sie Mitte Mai in Paris in angetrunkenem Zustand und "mit Anwendung von Gewalt" zum Sex gezwungen zu haben.

Nach Angaben ihrer früheren Anwälte sprach die Frau zunächst von einem Angriff, stellte dann aber mit Hilfe eines anderen Anwalts Strafanzeige wegen Vergewaltigung. Über ihren Rechtsvertreter wiederholte sie nun die Vorwürfe, angegriffen und vergewaltigt worden zu sein.