Fußgängerbrücke Schulkinder nach Brückeneinsturz in Finnland verletzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Hier kam es zu dem Unglück Foto: APA/dpa

Werbung

B eim Einsturz einer Fußgängerbrücke sind in Finnland 27 Menschen verletzt worden, darunter überwiegend Kinder. Die provisorische Brücke in der Nähe einer Baustelle sei am Donnerstagvormittag in Espoo bei Helsinki eingestürzt, teilte der zuständige Rettungsdienst auf Twitter mit. Dem Rundfunksender Yle zufolge befand sich zu dem Zeitpunkt eine Gruppe Schulkinder auf der Brücke.