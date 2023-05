Fußball Gahleitner neuer Ried-Präsident - Reifeltshammer dankt ab

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Daxl ist nicht mehr Präsident der SV Ried Foto: APA/EXPA/ROLAND HACKL

Werbung

D ie Präsidentensuche bei Fußball-Bundesliga-Absteiger SV Ried hat ein schnelles Ende gefunden. Mit Thomas Gahleitner tritt der bisherige Vizepräsident ab sofort die Nachfolge von Roland Daxl an. Das gaben die Innviertler in einer Aussendung bekannt. Der Vorstand, darunter auch Daxl als Finanzvorstand, würden ihre Funktion bis zur Neuwahl im Herbst ausüben. Keine Zukunft in Ried hat auch Thomas Reifeltshammer, die Trennung vom Sportchef wurde ebenfalls am Dienstag offiziell.