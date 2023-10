GAK-Siegesserie in 2. Liga endet mit 0:0 bei Admira

Die drittplatzierten Vorarlberger sind erst am Samstag zu Hause gegen Horn im Einsatz. Die viertplatzierten Innviertler bezwangen vor eigenem Publikum die Vienna mit 4:1 und nahmen genauso wie Stripfing zum dritten Mal in Folge drei Punkte mit. Wie im Schlager in der Südstadt fielen auch im Aufeinandertreffen des Fünften FAC mit dem weiter sieglosen und abgeschlagenen Schlusslicht Amstetten in Wien keine Tore.

Bei ansprechender Stimmung in der Südstadt entwickelte sich eine extrem umkämpfte Partie mit wenig Torchancen. Nach der Pause lagen Treffer eher in der Luft, vor allem aufseiten der Heimischen. Jakob Tranziska vergab (49.), Reinhard Young scheiterte mit einem Kopfball an Jakob Meierhofer (64.). Im Finish wurde es dann zweimal brenzlich für die Grazer, da verfehlten Young (91.) und der Ex-Rapidler Albin Gashi (93.) knapp das Tor. Der Punktgewinn kann daher für den Leader als ein bisschen schmeichelhaft eingestuft werden. Die Messner-Truppe war nur bei einem Lichtenberger-Freistoß (75.) richtig gefährlich.

Für die Admira war es das vierte Remis en suite, die Niederösterreicher sind jetzt schon sechs Runden sieglos. Der Abstand auf die Tabellenspitze ist mit 13 Zählern nach wie vor enorm. Die Grazer konnten daher mit der Punkteteilung besser leben. Bereits vor der Partie war die Vertragsverlängerung von Dieter Elsneg bekannt geworden. Der 33-Jährige verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt als GAK-Sportdirektor vorzeitig bis Ende Juni 2026. Zudem gibt es eine Option für ein weiteres Jahr. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen im Verein die Weiterentwicklung des Vereines voranzutreiben," erklärte Elsneg.

Die Lafnitzer Abwehr verschlief die erste Hälfte komplett, schon nach weniger als 30 Sekunden zappelte der Ball im Netz. Moritz Wels schloss eiskalt ab, der 19-jährige Kooperationsspieler von Austria Wien setzte seine Torserie mit dem vierten Treffer in den jüngsten drei Spielen fort. In der vierten Minute erhöhte Darijo Pecirep nach Güclü-Eckball per Kopf auf 2:0. Der 32-jährige Kroate schnürte noch vor dem Seitenwechsel einen Doppelpack, überwand nach Gartner-Freistoßflanke Andreas Zingl mit einem Abschluss aus spitzem Winkel (39.).

Pecirep zog mit sieben Toren in der Liga-Schützenliste mit den Führenden Daniel Maderner (GAK) und Mark Grosse (Ried) gleich. Während die Lafnitzer aus den jüngsten drei Partien nur einen Punkt geholt haben, fixierte Stripfing den dritten Sieg in Folge. Auf diese Bilanz kann auch Ried verweisen, die Innviertler bauten zudem ihre ungeschlagene Serie auf fünf Matches aus. David Bumberger mit einem Blitztor (2.), Wilfried Eza (57.) und Belmin Beganovic (74.) nach Kontern sowie Nikki Havenaar (92.) waren erfolgreich. Die Wiener hatten durch Kelvin Boateng (42.) zwischenzeitlich ausgeglichen.

Die Highlights bei FAC gegen Amstetten beschränkten sich auf Lattenschüsse auf beiden Seiten. Für die abgeschlagen am Tabellenende liegenden Niederösterreicher war es nach zuletzt sechs Niederlagen erst der zweite Saisonpunkt.