Galakonzert Salzburger Pfingstfestspiele feierten starbesetztes Finale

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Galakonzert Carmencita & Friends: Plácido Domingo und Cecilia Bartoli Foto: APA / Salzburger Festspiele

E in letzter Ausflug nach Sevilla. 153 Opern sind in der spanischen Stadt angesiedelt, die Cecilia Bartoli dieses Jahr zum Titelthema der Salzburger Pfingstfestspiele gemacht hat. Zum großen Galakonzert am Montagabend sang sie zusammen mit Starkollegen wie Plácido Domingo oder Piotr Beczala Arien aus den berühmtesten dieser Opern.