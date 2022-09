Sporthilfe-Gala Gasser und Alaba bei Sportlerwahl vor möglichem Triple

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Nachfolger für Kiesenhofer und Kriechmayr gesucht Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

D ie Bestplatzierten der Wahl zu Österreichs Sportlern des Jahres sind seit Dienstag bekannt. Die Siegerinnen und Sieger werden aber erst am 5. Oktober bei der Lotterien Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle geehrt. Die Top drei (in alphabetischer Reihenfolge) sind bei den Frauen Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser, Skisprung-Gesamtweltcupgewinnerin Sara Marita Kramer und Tischtennis-Doppeleuropameisterin Sofia Polcanova.