Eishockey Gastgeber Finnland im WM-Finale gegen Weltmeister Kanada

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Jubel bei den Finnen Foto: APA/Lehtikuva

K anada gegen Finnland lautet zum dritten Mal hintereinander das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft. Die Finnen setzten sich am Samstag in Tampere in einem hochklassigen Halbfinale gegen die USA mit 4:3 durch, Titelverteidiger Kanada fertigte danach Tschechien mit 6:1 ab. Im Endspiel am Sonntag (19:20 Uhr/live ORF Sport +) kommt es damit zum Duell des Olympiasiegers mit dem Weltmeister, also der beiden Topfavoriten des Turniers.