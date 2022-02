Gebeutelte ÖOC-Springerinnen eröffnen

Das rot-weiß-rote Aufgebot wird von der motivierten Eva Pinkelnig, der ganz und gar nicht fitten Daniela Iraschko-Stolz, der für Kramer nachnominierten Lisa Eder sowie von Sophie Sorschag gebildet. Die Kärntnerin kam für Seifriedsberger zum Zug, am (heutigen) Freitag in China an. Sie darf beim Start des Probedurchgangs mit den Vorspringern einen zusätzlichen Sprung absolvieren. Zum Favoritenkreis zählt das im Abschlusstraining um Rang zehn platzierte ÖOC-Aufgebot nicht.

"Ich hoffe, wir werden auch ein Wörtchen mitreden", meinte Pinkelnig zur Ausgangsposition, bestätigte sonst aber den allgemeinen Eindruck: "Es sind die üblichen Verdächtigen: alle Sloweninnen, die beiden Japanerinnen Sara Takanashi und Yuki Ito und Katharina Althaus." Die Deutsche rückt durch die Abwesenheit Kramers als Weltcup-Zweite in die Rolle der Gejagten, außerdem überzeugte sie im Training. Nach Platz eins in der ersten Freitag-Session, ließ sie den zweiten Heat aus.

Es wird eine neue Olympiasiegerin geben, denn die beiden bisherigen im Frauen-Skispringen sind nicht am Start. 2014-Triumphatorin Carina Vogt wurde nicht ins deutsche Team nominiert. Die vor vier Jahren erfolgreich gewesene Norwegerin Maren Lundby hat für diese Saison eine Wettkampfpause eingelegt, nachdem sie aufs "Dancing Stars"-Parkett gegangen war und aktuell "keine Opfer" in Sachen Gewicht bringen will. In der Szene hielt sie sich als Co-Kommentatorin für das norwegische Fernsehen.

Seit 2014 auf der Olympia-Bühne dabei ist Iraschko-Stolz, in Sotschi hatte es auch gleich mit Silber geklappt. Diesmal ist die 38-Jährige allerdings weit davon entfernt, an einen Podestplatz zu denken. Nach dem Weltcup-Doppel zu Silvester/Neujahr in Ljubno wurden Knochenödeme in einem Oberschenkel und in beiden Unterschenkeln festgestellt, nach einem Monat Pause an spezifischem Training kehrte die 16-fache Weltcup-Siegerin erst am Donnerstag auf die Schanze zurück.

Ihre gesundheitlichen Probleme nahm die gebürtige Steirerin nach Asien mit. "Mit Skispringen hat es eher nicht viel zu tun, was ich da fabriziere", sagte sie der APA - Austria Presse Agentur. "Das ist eher nur der Kampf mit mir selber, ob ich es aushalte oder nicht." Zu stark seien die Schmerzen, die Leistung daher nicht im Vordergrund. Auch die Spritzigkeit fehle. Unter diesem Aspekt sind die Freitag-Trainingsränge 13 und 10 sowie ein 93,5-m-Sprung beachtlich.

Pinkelnig ist die einzige aus dem österreichischen Quartett mit geplanter Olympia-Vorbereitung, auch wenn sie wegen Kontakts zu Kramer ein wenig abgeschottet wurde. Ihr letzter Trainingssprung auf 96 m gab ihr für den Wettkampftag Motivation. "Mein Ziel sind drei lässige Sprünge und einen Telemark setzen - weil auf der Kleinschanze gibt das viele Punkte - und am besten Jubeln im Auslauf. Eine Chance ist immer da. Ich schaue, dass ich gut ins Fliegen komme."

Dieses Vorhaben hegt auch Eder, der Salzburgerin liegt die Schanze. Das hatte schon Iraschko am Vortag vermutet - "Lisa, das ist deine Chance" - und das bewahrheitete sich in den einzigen beiden Trainingssprüngen der 20-Jährigen. "Es ist eine Schanze, auf der ich mir leichter tue, reinzukommen", erläuterte Eder. "Ich habe eine gute Sprungkraft. Wenn man beim Absprung einen guten Druck hineinbekommt und den richtig gut über den Vorbau wirken lässt, kann es dahingehen."